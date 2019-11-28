В России с января по сентябрь уничтожили почти 7000 тонн контрабандных овощей и фруктов

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - За первые девять месяцев 2019 года Россельхознадзор уничтожил 6 720 тонн незаконно импортированной растительной продукции, объявила начальник управления фитосанитарного и семенного контроля службы Ирина Андреевская.

Кроме того, за этот период из-за обнаружения карантинных объектов в посадочном материале был запрещен ввоз продукции из девяти зарубежных питомников и торфа - из одного питомника.

Начальник управления земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Ольга Захарова рассказала, что интерес к российскому зерну с начала года проявили делегации из Венесуэлы. Мозамбика, Китая, Кувейта и Вьетнама. Они посетили Россию и изучили отечественную систему контроля качества и безопасности зерновых культур.

Начальник управления внутреннего ветеринарного надзора Татьяна Балагула сообщила, что с начала 2019 года из-за нарушений требований технических регламентов, действующих на территории ЕАЭС, было отозвано 1442 декларации о соответствии подконтрольных товаров. Больше всего таких нарушений допускают производители молока, мяса, мясной и молочной продукции.

Сотрудники управления ветеринарного надзора при экспортно-импортных операциях отмечают снижение импорта и рост экспорта мяса и мясных продуктов, сообщила в ходе коллегии глава управления Дарина Исакова. Она добавила, что все чаще выявляются факты так называемого ложного транзита продукции из Белоруссии в Казахстан и Киргизию, когда товар в реальности продается в России. За восемь месяцев 2019 года служба выявила такие незаконные поставки общим объемом 40 000 тонн молочной и 6 000 тонн мясной продукции.

Как заявил на заседании руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, выявлению нарушений на рынке продукции животноводства во многом способствует система ветеринарной электронной сертификации "Меркурий".