Правозащитники нашли нарушения в ремонте изолятора на Петровке

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - В Общественной наблюдательной комиссии Москвы раскритиковали недавно завершившийся ремонт в Центральном изоляторе временного содержания (ИВС №1) ГУ МВД Москвы на Петровке. Об этом сообщил член ОНК Александр Хуруджи.

По его словам, стены в камерах покрыты рельефной штукатуркой - "шубой", хотя по собственным требованиям МВД стены камер должны быть гладкими.

"Также, по моей информации в камерах вместо унитазов сохранились так называемые "чаши Генуя", то есть по сути "дырки в полу", - продолжил правозащитник. Ранее члены ОНК не раз советовали их заменить, поскольку ими не могут пользоваться люди с травмами опорно-двигательного аппарата.

Также он сказал, что в ИВС нет нормальной системы обеспечения заключенных питьевой водой, "ее кипятят в 10-литровом ведре на маленькой электроплитке". Вместо нормального постельного белья там продолжают выдавать одноразовые медицинские изделия, применяемые в реанимациях и в процедурных кабинетах.

Руководство ИВС сообщило правозащитникам, что весной 2020 года ремонт продолжится и тогда все будет приведено в порядок, отметил Хуруджи.

Ремонт ИВС на Петровке продолжался с 17 сентября 2018 года по 25 ноября 2019 года. За это время там отремонтировали крышу и коридоры, в камерах заменили стеклопакеты, раковины и смесители, а также установили системы видеонаблюдения и вызова надзирателей. На это время заключенных размещали в ИВС Северо-Восточного административного округа Москвы.