Доля современных кораблей на Черноморском флоте РФ вырастет до 70% в 2020 году

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Доля современных кораблей и судов на Черноморском флоте России в 2020 году составит 70%, сообщил командующий флотом вице-адмирал Игорь Осипов в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

"Благодаря существенному обновлению корабельного и судового состава флота, доля современных кораблей и судов на Черноморском флоте превысила 50 процентов. Если говорить о ближайшей перспективе, то на 2020 год запланирована поставка ещё 16 современных боевых кораблей и судов обеспечения, что позволит увеличить их долю до 70 процентов", - сказал он.

По словам командующего, в третьей декаде декабря в состав Черноморского флота войдет оснащенный крылатыми ракетами "Калибр" малый ракетный корабль "Ингушетия", госиспытания которого в настоящее время завершаются.

Осипов добавил, что в 2019 году в состав Черноморского флота принято пять новых боевых кораблей и катеров - патрульный корабль "Дмитрий Рогачёв", морской тральщик "Владимир Емельянов" и три десантных катера. Вспомогательный флот пополнился четырьмя новыми судами обеспечения, среди них - морской и рейдовый буксиры, спасательное буксирное судно и самоходный плавучий кран, напомнил он.

"Продолжается обновление парка морской авиации флота, самолёты и вертолёты оснащаются новейшими образцами вооружения, ежегодно поставляются модернизированные летательные аппараты. Существенно обновлён парк боевых машин соединений и частей сухопутных и береговых войск Черноморского флота. Практически завершено перевооружение ракетных подразделений на современные береговые противокорабельные ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", - заявил Осипов.

Как сообщал "Интерфакс", российские военные за несколько лет значительно усилили Черноморский флот и группировку в Крыму.

Черноморский флот получил ряд новых кораблей, шесть дизель-электрических подлодок, оснащенных крылатыми ракетами "Калибр".

Оборону Крыма обеспечивают корабли Черноморского флота РФ, морская авиация и авиация ПВО. В Крыму создан армейский корпус, в его составе соединения береговой обороны, разведки, артиллерийские части, подразделения ПВО, инженерного и тылового обеспечения, РХБ-защиты, связи и другие. У российских военных в Крыму есть противокорабельные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

В Крыму развернуто четыре дивизиона систем противовоздушной обороны дальнего действия С-400 "Триумф" (концерн ВКО "Алмаз-Антей").