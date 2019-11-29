В Псковской области перевернулся автобус с детьми

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В Новоржевском районе Псковской области опрокинулся рейсовый автобус, который подвозил детей до школы. Пострадали четверо детей и один взрослый, сообщила пресс-служба регионального МВД.

Мальчик 2010 года рождения и девочка 2005 года рождения получили ушибы, у девочек 2008 и 2003 года рождения переломы носа и ключицы соответственно. Всего в салоне было десять пассажиров, в том числе семь детей. Женщина 1963 года рождения получила перелом лопатки и сотрясение головного мозга. Всех пострадавших доставили в больницу.

Авария произошла около 8:30 на 2-м километре дороги Новоржев-Кудеверь. По данным полиции, водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет и опрокинулся.