Квоту на работников-иностранцев в 2020 году собрались установить на уровне 105 тыс. человек

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В правительстве предлагают установить квоты на привлечение иностранных работников в Россию в 2020 году в объеме почти 105 тысяч человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Постановлением (правительства - ИФ) предлагается утвердить потребность в иностранных работниках на следующий год в объеме почти 105 тыс. человек. Квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу и приглашений на въезд на территорию страны утверждаются в этом же объеме", - сказала Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) в пятницу.

По ее словам, такие квоты позволят удовлетворить спрос работодателей в квалифицированных работниках, а также обеспечит работы на космодроме "Восточный", газопроводе "Сила Сибири" и Западно-Сибирском нефтехимическом комплексе глубокой переработки углеводородов.

Голикова напомнила, что потребность в иностранной рабочей силе определяется на основании предложений регионов и формируется с учетом приоритетного предоставления рабочих мест россиянам, а также на основании тенденций на рынке труда.

По ее словам, иностранцев будут привлекать в основном на работы, требующие профессиональной квалификации, - это 96,5 % от потребности на 2020 год. Так, на горные, горно-капитальные, строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы планируется привлечь около 30 тыс. человек.