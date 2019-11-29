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Полиция в Красноярске заинтересовалась продажей жира щенков лайки

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Полиция проверяет информацию о продаже собачьего жира жителем Красноярска, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе межмуниципального управления МВД России "Красноярское".

Сообщения об этом появились в СМИ.

Объявление о продаже жира щенков лайки было размещено жителем Красноярска на Avito, а после его удаления - на портале au.ru. В них говорилось, что автор сам изготавливает собачий жир, а разведением животных он занимается уже более 15 лет. За 500 граммов вещества продавец просил 2,5 тыс. рублей и обещал доставить товар в любой регион России. Каким образом он изготавливает продукт, не указано. Когда это предложение привлекло внимание СМИ, мужчина удалил все объявления.

В пресс-службе полиции отметили, что проверка установит, каким образом хозяин животных изготавливал жир и нарушали ли его действия закон.

Красноярск

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