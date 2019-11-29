Троих охранников сочинского бара пырнули ножом двое местных жителей

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Сочинские полицейские разыскивают двух местных жителей, которые во время драки в рестобаре "Паштет" нанесли несколько ножевых ранений трем охранникам заведения, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник в пятницу.

"Минувшей ночью двое сочинцев вступили в конфликт с охранниками рестобара "Паштет", который находится близ железнодорожного вокзала в Центральном районе Сочи. Затем произошла драка, в которой три охранника получили ножевые ранения", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавшие находятся в больницах в тяжелом состоянии. "Врачи борются за их жизнь", - сказал источник.

В УВД Сочи подтвердили информацию о ЧП. Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.