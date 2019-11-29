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Авиакомпанию в РФ наказали за незаконную перевозку американца на Сахалин

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Военные прокуроры провели проверку по факту незаконной перевозки гражданина США из Японии в Россию в минувшем октябре, в итоге авиакомпании и иностранному путешественнику назначили штрафы.

Как сообщили "Интерфаксу" в Главной военной прокуратуре (ГВП), надзорное ведомство установило, что 4 октября авиакомпания "Аврора" перевезла из Токио в Южно-Сахалинск американца, виза которого вступала в силу только через сутки. Таким образом, компания незаконно перевезла через российскую границу пассажира, отметили в ГВП, против нее завели административное дело по ч. 1 ст. 18.14 КоАП РФ.

По данным надзорного ведомства, пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области оштрафовало американца и, рассмотрев материалы военной прокуратуры, также выписало штраф и перевозчику.

Согласно КоАП, часть 1 статьи 18.14 кодекса предусматривает штраф для юридического лица от 50 до 100 тысяч рублей за незаконный провоз людей через госграницу.

США Япония ГВП Токио Южно-Сахалинск

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