На экс-главу структуры "Роснефти" завели новое уголовное дело

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Еще одно уголовное дело возбудили в Коми в отношении бывшего гендиректора ООО "РН-Северная нефть" (входит в "Роснефть") Сергея Нестеренко, подозреваемого в мошенничестве.

Как сообщила пресс-служба региональной прокуратуры, проверкой установлено, что в 2007-2008 годах гендиректор "РН-Северная нефть" и начальник управления материально-технического обеспечения договорились о получении "откатов" от представителей поставщиков оборудования и комплектующих. Гендиректор указал ряд организаций, с которых следует брать "откаты", и поручил начальнику управления обсудить с представителями этих компаний такое требование.

В 2011-2015 годах представитель одной из компаний передал Нестеренко и начальнику управления "откат" в сумме 1,4 млн рублей. Также установлены факты получения "откатов" от представителей еще двух фирм-контрагентов, сообщает прокуратура.

В отношении бывшего директора предприятия и его подчиненного возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 4 ст. 204 УК РФ (незаконное получение руководителем коммерческой или иной организации денег за действия в интересах лица, давшего эти деньги, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Как сообщалось, Нестеренко задержали в ноябре 2018 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, с октября 2013 по февраль 2014 года он, будучи главой "РН-Северная нефть", он вместе с начальником управления материально-технического обеспечения под видом оплаты за поставленные ресурсы похитил средства компании. Сумма причиненного ущерба оценивалась не менее чем в 14 млн рублей.

Нестеренко с 2003 по 2014 год был генеральным директором ООО "РН-Северная нефть" (Коми), в сентябре 2014 года перешел в "Роснефть" на должность директора департамента нефтегазодобычи НК. По информации компании, Нестеренко не работает в "Роснефти" и ее структурах более 2 лет.

Около 58% доказанных запасов "Северной нефти" приходится на две группы месторождений: Баганскую (Баганское, Южно-Баганское и Северо-Баганское) и группу месторождений в районе Вала Гамбурцева. В настоящее время добыча в "Северной нефти" падает. По итогам 2018 года общество добыло 3 млн тонн сырья, что на 6,8% меньше, чем в 2017 году.