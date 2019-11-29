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Присяжные в Вологде оправдали мужа после смерти жены от многочисленных травм

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Присяжные в Вологодском городском суде вынесли оправдательный вердикт Роману Крюкову, которого обвиняли в том, что забил жену до смерти. Оправдательный вердикт в регионе они вынесли впервые, сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

По версии следствия, Крюков ссорился с женой в Вологде с 19:50 27 февраля до 08:30, причиной конфликта были "личные неприязненные отношения". За это время подсудимый неустановленными твердыми тупыми и острыми рубящими предметами нанес жене по всему телу многочисленные удары и причинил множественные травмы. От них женщина умерла, а тело он оставил на улице Белоризцев, говорилось в обвинительном заключении.

Коллегия из восьми присяжных была создана 19 ноября. Десять дней спустя они единодушно оправдали Крюкова, указав, что не было доказано, что травмы женщине нанес именно он.

Подсудимого освободили в зале суда.

Приговор по этому делу будет вынесен 3 декабря.

С июня 2018 года, когда институт присяжных был введен в районные и городские суды Вологодской области, это третий вердикт, который выносят заседатели. Предыдущие два были обвинительными, рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе областных судов.

Вологда Вологодский городской суд Роман Крюков

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