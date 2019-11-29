Один человек пострадал в результате взрыва бытового газа в Чечне

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В результате взрыва бытового газа в частном доме в Чечне пострадал житель села Автуры, сообщили "Интерфаксу" в Главном управлении МЧС по ЧР.

"В частном доме жителя села Автуры Шалинского района взорвался газ без последующего возгорания", - сказали в пресс-службе главка.

В результате инцидента один человек получил травмы, он госпитализирован.

Как сообщил собеседник агентства, взрывом была разрушена часть дома.

Сотрудники МЧС и других служб проводят расследование.