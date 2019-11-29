Поиск

Один человек пострадал в результате взрыва бытового газа в Чечне

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В результате взрыва бытового газа в частном доме в Чечне пострадал житель села Автуры, сообщили "Интерфаксу" в Главном управлении МЧС по ЧР.

"В частном доме жителя села Автуры Шалинского района взорвался газ без последующего возгорания", - сказали в пресс-службе главка.

В результате инцидента один человек получил травмы, он госпитализирован.

Как сообщил собеседник агентства, взрывом была разрушена часть дома.

Сотрудники МЧС и других служб проводят расследование.

Чечня

Новости

Роскомнадзор скорректировал перечень ресурсов с фейковыми новостями

Что произошло за день: пятница, 29 ноября

Медведев подписал распоряжение о создании российского аналога "Википедии"

Медведев подписал распоряжение о создании российского аналога "Википедии"

Роскомнадзор изменит "черный список" ресурсов с фейковыми новостями

Роскомнадзор изменит "черный список" ресурсов с фейковыми новостями

В Балашихе отключили водоснабжение из-за попадания в водопровод чистящего средства

В Балашихе отключили водоснабжение из-за попадания в водопровод чистящего средства

Карельские чиновники назвали возможную причину выпадения желтого снега в Сегеже

В Москве "заминировали" шесть судов и Центральный телеграф

Роскомнадзор опубликовал список ресурсов, распространявших фейк-ньюс

Эвакуация Мосгорсуда прервала рассмотрение жалобы Голунова

Прокурор попросил для экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова 14 лет колонии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');