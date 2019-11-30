Замглавы Минздрава Ростовской области арестован по делу о превышении полномочий

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд в Ростове-на-Дону избрал меру пресечения в виде ареста заместителю министра здравоохранения Ростовской области Станиславу Беседовскому, который также проходит по делу о превышении полномочий, сообщили журналистам в пресс-службе Ростовского областного суда.

"Беседовскому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд в Ростове-на-Дону избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца министру здравоохранения Ростовской области Татьяне Быковской. Чиновница будет находиться под домашним арестом до 27 января по адресу фактического проживания - в поселке Рассвет Аксайского района Ростовской области.

Судья отметил, что министр, а также ее заместитель Станислав Беседовский, стали фигурантами уголовного дела в превышении должностных полномочий, поскольку заподозрены в нарушении антимонопольного законодательства в части ограничения конкуренции при проведении госконтракта на право оказания услуг по утилизации медицинских отходов в Ростовской области. В частности, глава министерства нарушила ч.1 ст.46 (Запрет на проведение переговоров с участником закупки) ФЗ о контрактной системе закупок.

ФАС в октябре текущего года сообщила о возбуждении дела в отношении министерства здравоохранения Ростовской области, ГБУ РО "Областная клиническая больница № 2", МБУЗ "Городская больница № 20 г. Ростова-на-Дону", ГКУЗ РО "Дом ребенка №4 специализированный" в Ростове-на-Дону, МБУЗ "Городская больница скорой медицинской помощи" в Новочеркасске и ООО "Центр 100 Ростов-на-Дону", где были выявлены признаки антиконкурентного соглашения между органом государственной власти субъекта РФ, организаторами торгов и хозяйствующим субъектом.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская и ряд чиновников ведомства задержаны в рамках расследования уголовного дела по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Выявленные нарушения в сфере антимонопольного законодательства при проведении закупок стали причиной возбуждения уголовного дела в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской и ряда чиновников ведомства.

Быковская была назначена министром здравоохранения Ростовской области в декабре 2004 года, до этого она в течение трех лет занимала должность первого заместителя главы Ростовского отделения Фонда обязательного медстрахования (РОФОМС).