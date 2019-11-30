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Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Красноярском крае

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Уярском районе Красноярского края, погибли пять человек, сообщается на сайте регионального главка МВД.

"Сегодня около 8 часов утра в Уярском районе на 935 км федеральной трассы Р-255 "Сибирь", по предварительным данным, "Тойота Карина" выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулась с грузовиком, который ехал во встречном направлении", - говорится в сообщении.

"В результате ДТП в легковом автомобиле погибли 5 человек - 2 взрослых и 3 несовершеннолетних. Их личности устанавливаются сотрудниками полиции", - отметили в ведомстве.

Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Также три человека погибли ночью в ДТП в Уярском районе с участием двух иномарок на федеральной трассе "Сибирь", водитель Honda, выезжая с заправки, не предоставил преимущество движения автомобилю Nissan.

В результате ДТП погибли водитель Honda и двое его пассажиров (мужчина и женщина). В аварии также пострадали еще один пассажир Honda, а также водитель Nissan и двое его пассажиров.

Красноярский край

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