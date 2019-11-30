Пенсионерка погибла при пожаре в Комсомольске-на-Амуре

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В результате пожара в многоквартирном доме в Комсомольске-на-Амуре, произошедшем в пятницу вечером, погибла пенсионерка, еще одна один человек получил ожоги, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Инцидент произошел на Дворцовом переулке.

"В горящей квартире были обнаружены две пожилые женщины. Одна пострадавшая с сильными ожогами каретой "скорой помощи" была доставлена в медицинское учреждение, при осмотре второй эксперты полиции констатировали смерть", - говорится в сообщении.

В 22:12 по хабаровскому времени пожар ликвидировали. Площадь пожара составила 12 кв. метров", добавили в пресс-службе.

Всего для ликвидации пожара было задействовано 5 единиц техники и 20 человек личного состава. Причины возгорания устанавливаются.