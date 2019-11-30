Зоозащитники призвали не оставлять на дачах ручных кошек и собак

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Центр защиты прав животных "ВИТА" обратился к россиянам с призывом подумать, не забыли ли они на даче домашних любимцев - кошек и собак.

"Эти выходные, скорее всего, станут последними в уходящем дачном сезоне. Коммунальные пригородные службы каждой осенью отмечают резкое увеличение численности бездомных животных. Их ряды пополняются животными, которых дачники бездумно бросают на произвол судьбы, уезжая на зиму в теплые квартиры", - говорится в обращении организации, текст которого поступил в "Интерфакс".

Зоозащитники заявили, что из тысяч брошенных зверей к концу зимы выживают лишь единицы, при этом львиная доля животных обречена погибнуть от голода и холода, от рук живодёров, охотников, под колесами автомашин.

"ВИТА" призывает "протянуть человеческую руку помощи этим отчаявшимся животным", памятуя фразу "мы в ответе за тех, кого приручили".