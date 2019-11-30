Поиск

Зоозащитники призвали не оставлять на дачах ручных кошек и собак

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Центр защиты прав животных "ВИТА" обратился к россиянам с призывом подумать, не забыли ли они на даче домашних любимцев - кошек и собак.

"Эти выходные, скорее всего, станут последними в уходящем дачном сезоне. Коммунальные пригородные службы каждой осенью отмечают резкое увеличение численности бездомных животных. Их ряды пополняются животными, которых дачники бездумно бросают на произвол судьбы, уезжая на зиму в теплые квартиры", - говорится в обращении организации, текст которого поступил в "Интерфакс".

Зоозащитники заявили, что из тысяч брошенных зверей к концу зимы выживают лишь единицы, при этом львиная доля животных обречена погибнуть от голода и холода, от рук живодёров, охотников, под колесами автомашин.

"ВИТА" призывает "протянуть человеческую руку помощи этим отчаявшимся животным", памятуя фразу "мы в ответе за тех, кого приручили".

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 30 ноября

Роскомнадзор скорректировал перечень ресурсов с фейковыми новостями

Что произошло за день: пятница, 29 ноября

Медведев подписал распоряжение о создании российского аналога "Википедии"

Медведев подписал распоряжение о создании российского аналога "Википедии"

Роскомнадзор изменит "черный список" ресурсов с фейковыми новостями

Роскомнадзор изменит "черный список" ресурсов с фейковыми новостями

В Балашихе отключили водоснабжение из-за попадания в водопровод чистящего средства

В Балашихе отключили водоснабжение из-за попадания в водопровод чистящего средства

Карельские чиновники назвали возможную причину выпадения желтого снега в Сегеже

В Москве "заминировали" шесть судов и Центральный телеграф

Роскомнадзор опубликовал список ресурсов, распространявших фейк-ньюс

Эвакуация Мосгорсуда прервала рассмотрение жалобы Голунова

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');