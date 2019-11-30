Поиск

В Марий Эл девять рыбаков оказались на дрейфующей по Волге льдине

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Льдина с девятью рыбаками оторвалась и дрейфует по Волге в Килемарском районе Марий Эл, сообщил "Интерфаксу" в субботу представитель республиканского управления МЧС.

В настоящее время на помощь рыбакам выдвинулось судно на воздушной подушке, отметил он.

Сигнал о том, что на Волге в районе деревни Пинжедыр Килемарского района оторвалась льдина с рыбаками, поступил спасателям в 13:20 по Москве.

По оперативным данным, пострадавших нет.

Марий Эл МЧС

Новости

РПЦ не согласилась с поголовной проверкой водителей на алкоголизм

"Аэрофлот" прекратит предупреждать о начале посадки на рейс по СМС

Одного из руководителей свердловского СК обвинили в получении взятки

После крушения вертолета под Абрау-Дюрсо возбудили уголовное дело

Пономарев сообщил о создании правозащитной гражданской коалиции

В результате падения вертолета вблизи Абрау-Дюрсо погиб пилот

Что случилось этой ночью: суббота, 30 ноября

Роскомнадзор скорректировал перечень ресурсов с фейковыми новостями

Что произошло за день: пятница, 29 ноября

Медведев подписал распоряжение о создании российского аналога "Википедии"

Медведев подписал распоряжение о создании российского аналога "Википедии"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');