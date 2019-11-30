В Марий Эл девять рыбаков оказались на дрейфующей по Волге льдине

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Льдина с девятью рыбаками оторвалась и дрейфует по Волге в Килемарском районе Марий Эл, сообщил "Интерфаксу" в субботу представитель республиканского управления МЧС.

В настоящее время на помощь рыбакам выдвинулось судно на воздушной подушке, отметил он.

Сигнал о том, что на Волге в районе деревни Пинжедыр Килемарского района оторвалась льдина с рыбаками, поступил спасателям в 13:20 по Москве.

По оперативным данным, пострадавших нет.