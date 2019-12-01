В Балашихе ликвидировали возгорание храма XVIII века

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение, произошедшее в храме XVIII века в подмосковной Балашихе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Открытое горение на площади 120 квадратных метров ликвидировано в 23:30. Пострадавших в результате возгорания нет", - сказали в пресс-службе главка.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в храме Преображения на Леоновском шоссе произошёл пожар.

Сохранившееся до настоящего времени здание храма строилось в 1777-1783 годах. В клировых ведомостях того времени сказано, что каменная церковь сооружена князем А. М. Голицыным в 1786 году.

Как и весь архитектурный ансамбль усадьбы он выполнен в стиле классицизма. В качестве строительного материала был использован кирпич, а для отделки храма использовался белый камень.

В 1990 году в полуразрушенном состоянии храм был передан Русской православной церкви. В 1991-1996 годах в храме проводились активные реставрационные работы.