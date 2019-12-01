Машина врезалась в группу людей на остановке в Благовещенске

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Автомобиль влетел в группу стоящих на остановке людей в Благовещенске в Амурской области, сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы регионального УМВД Инна Карташова.

Как рассказала собеседница агентства, по улице Тенистая в районе дома № 125 женщина-водитель не справилась с управлением и наехала на двух пешеходов, которые находились на остановке общественного транспорта. Пострадали женщина и мальчик 2007 года рождения, отметила она.

На кадрах с видеорегистратора, размещенных в соцсетях, видно, что в момент аварии на остановке находилась группа людей, несколько человек успели отскочить от автомобиля.

Карташова отметила, что пострадавшие были доставлены в больницу и позднее отпущены домой.