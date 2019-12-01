Пять человек умерли в Ярославской области из-за возможного распития стеклоотмывателя

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Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело по факту смерти в Ярославской области пяти человек, которые скончались после отравления неустановленным веществом, сообщает в воскресенье региональное управление Следственного комитета РФ.

По данным СКР, 30 ноября ночью в квартире одного из домов поселка Дубки Ярославского района обнаружены тела трех мужчин (возраст 31, 33, 38 лет), еще две женщины, 42-летняя и 24-летняя, доставленные с этого же адреса, умерли в больнице.

В управлении уточнили, что в качестве одной из версий произошедшего рассматривается употребление потерпевшими как спиртного напитка жидкости, предназначенной для удаления грязи со стекол автомобиля.

Следственными органами СК России по Ярославской области возбуждено дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), отметили в ведомстве.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления.

Тела погибших направлены в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти.