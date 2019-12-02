В Петрозаводске 19 студентов медколледжа попали в больницу с норовирусом

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - 19 студентов Петрозаводского базового медицинского колледжа госпитализированы в ГБУЗ "Республиканская инфекционная больница". Как написал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети, их состояние удовлетворительное.

Учащиеся попали в больницу с острой кишечной инфекцией. У студентов, которые были госпитализированы первыми, найден норовирус. По словам министра, к концу этой недели их начнут выписывать из больницы.

Утром 28 ноября девять студентов петрозаводского базового медколледжа, проживающих в общежитии, обратились в здравпункт с рвотой и температурой. Аналогичные симптомы появились еще примерно у 30 студентов, в том числе проживающих дома. В последующие дни количество госпитализированных увеличилось.

Норовирусная инфекция - крайне заразная острая кишечная инфекция, возбудителем которой является норовирус - один из разновидностей энтеровирусов.