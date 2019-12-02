В Москве посоветовали Киеву изменить законы, если они не позволяют выполнить Минские соглашения

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Вопрос о передаче Киеву контроля над участком границы в Донбассе до проведения выборов и предоставления отдельным районам особого статуса не рассматривается. Как заявил "Интерфаксу" директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, минские соглашения - это не условия для проведения выборов, а условия для восстановления контроля Украины за границей.

"Закон об особом статусе согласованный с Донбассом, максимально широкая амнистия, выборы и т.д. - условия для начала процесса передачи Украине контроля за границей. Никак не наоборот. Другие варианты даже не рассматриваются. Вопрос не должен ставиться в плоскости выгодно-невыгодно что-то Украине. Вопрос элементарного выполнения Киевом обязательств", - сказал он.

Чеснаков предположил, что президент Украины Владимир "Зеленский либо плохо понимает суть Минских соглашений, либо пытается увильнуть от них". "Если украинское законодательство не позволяет выполнить какие-то пункты минских соглашений, - следует менять украинское законодательство. Оно и так уже неоднократно менялось. Не девственное. Зеленскому нужно решить, для него плохие законы важнее Украины или Украина важнее плохих законов", - сказал он.

По словам эксперта, Украина проявила себя как ненадежный партнер. "Поэтому в отношении нее должна действовать презумпция виновности - любые попытки пересмотра последовательности Минских соглашений - уловка для их невыполнения", - сказал Чеснаков.

Ранее Зеленский заявил, что позиция Украины по местным выборам в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) заключается в том, что они могут проходить только по украинскому законодательству. "Выборы проходят по украинскому законодательству. И украинский закон исключает присутствие людей с оружием. Все украинские партии должны иметь доступ, наблюдатели, журналисты, ОБСЕ, Центральная избирательная комиссия Украины. Если есть вооруженные группировки, ни одна партия не пойдет участвовать в выборах там", - сказал он в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazera Wyborcza.

Говоря о вопросе контроля над границей с Российской Федерацией, Зеленский указал, что "это будет самый сложный вопрос из всех, если мы когда-нибудь придём к его обсуждению".