Полиция пообещала 1 млн руб. за информацию об убийце двух девушек в Екатеринбурге

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Полиция готова выплатить 1 млн рублей за информацию об убийце двух девушек на горнолыжном комплексе "Уктус" в Екатеринбурге, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Преступление было совершено поздно вечером 25 августа 2018 года. Девушки получили огнестрельные ранения. Одна из них погибла на месте, вторая умерла в больнице на следующий день. Личность убийцы до сих пор не установлена.

Вознаграждение получит тот, чья информация окажет реальную помощь в установлении личности убийцы. Полиция гарантирует конфиденциальность.

По данным пресс-службы управления СКР по Свердловской области, за сутки до убийства в районе совершения преступления был замечен некий молодой человек. Его засняли камеры видеонаблюдения, но установить его личность пока не удалось. Следствие не исключает, что мужчина может иметь отношение к преступлению.