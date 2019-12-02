Подросток в Смоленской области сломал позвоночник школьнику на перемене

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Смоленские следователи проводят проверку по сообщениям СМИ о травмировании школьника, сообщает региональное СУ СКР в понедельник.

В сообщении говорится, что "12-летнему ребенку в Новодугинской школе Смоленской области подросток причинил телесные повреждения".

В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям подростка, а также действиям должностных лиц школы, ответственных за организацию учебного процесса.

По данным местных СМИ, 14-летний подросток в раздевалке спортзала школы ударил 12-летнего школьника, а затем несколько раз перекинул его через себя. В результате у пострадавшего сломан позвоночник, он находится в больнице.