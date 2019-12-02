Житель Новосибирска насмерть забил пятилетнего ребенка своей сожительницы

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В Новосибирске местный житель задержан по подозрению в убийстве ребенка.

Как сообщает СКР, накануне вечером мужчина, проживавший проживал с женщиной и ее двумя детьми, "в воспитательных целях" нанес множественные телесные повреждения пятилетней девочке. От полученных травм ребенок умер на месте происшествия.

В это время мать девочки находилась на лечении в больнице.

Второй ребенок передан в реабилитационный центр Новосибирска, ему оказывается психологическая помощь.

Злоумышленник был задержан на месте прибывшими сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области и доставлен к следователю СКР. Дело в отношении 38-летнего местного жителя возбуждено по статье "убийство малолетнего".