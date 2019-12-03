Авария оставила Нарьян-Мар без воды

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Нарьян-Мар (административный центр Ненецкого автономного округа) во вторник остался без холодной воды, сообщает пресс-служба администрации столицы Ненецкого автономного округа.

Там уточнили, что питьевая вода доступна горожанам в пяти колодцах, которые работают на скважинах.

В настоящее время сотрудники коммунального предприятия ищут место прорыва водовода.

По информации коммунальных служб, пока неизвестно насколько глубоко расположена труба. Коммуникации прокладывались 35-40 лет назад и ни разу не ремонтировались.

В Нарьян-Маре проживает около 25 тыс. человек.