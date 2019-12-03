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Кремль не стал комментировать обвинения Нидерландов в невыдаче Цемаха на допрос по крушению "Боинга"

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать обвинения Нидерландов в адрес России по поводу игнорирования запроса о выдаче ополченца ДНР Владимира Цемаха для допроса по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году.

"Это вопрос, который не имеет отношения к Кремлю, поэтому я здесь не могу ничего сказать", - заявил Песков во вторник журналистам.

Ранее прокуратура Нидерландов обвинила Россию в том, что та проигнорировала запрос о передаче Цемаха для допроса по делу о катастрофе рейса MH17 на Украине, и, таким образом, нарушила Европейскую конвенцию о выдаче. "Согласно сообщениям СМИ, господин Цемах уже вернулся на свое место жительства на востоке Украины... Государственная прокуратура пришла к выводу, что Россия сознательно позволила господину Цемаху покинуть свою территорию и отказалась выполнить запрос Нидерландов, несмотря на то что в рамках Европейской конвенции о выдаче она была обязана это сделать", - говорилось в заявлении прокуратуры.

Прокуратура отметила, что рассматривает Цемаха как подозреваемого по делу MH17. Решение, будут ли его преследовать в Нидерландах в судебном порядке, еще не принято, поскольку для такого шага необходимо собрать больше доказательств.

Цемаха уже допрашивали, пока он находился под арестом в Киеве. Затем Украина передала его России, проигнорировав призывы Нидерландов не делать этого.

Нидерланды направили России запрос об экстрадиции Цемаха, и, поскольку он не является гражданином РФ, а является гражданином Украины, препятствий для его экстрадиции не было. "Россия не экстрадирует своих граждан, но господин Цемах - гражданин Украины, поэтому препятствий для его экстрадиции не было. Прокуратура получила подтверждение, что Россия получила запрос об аресте Цемаха еще до того, как самолет с заключенными приземлился в Москве", - отмечалось в заявлении.

19 ноября прокуратура Нидерландов получила уведомление от российских властей о том, что запрос не может быть выполнен, поскольку у России нет информации о местонахождении Цемаха.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Расследование причин катастрофы ведет совместная следственная группа (JIT, ССГ), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года ССГ обнародовала вывод о том, что самолет был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности "Бука" российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.

Следственная группа 19 мая 2019 года назвала четырех подозреваемых в причастности к крушению авиалайнера: это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Они объявлены в международный розыск, суд над ними начнется 9 марта 2020 года в Гааге.

Дмитрий Песков Нидерланды Владимир Цемах МН17

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