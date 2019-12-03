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Физики из Новосибирска улучшили характеристики оптических кристаллов для лазеров

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Научный коллектив из Новосибирского государственного университета разработал новый способ получения идеальных поверхностей оптических материалов (монокристаллов), сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".

"На сегодняшний день ученым удалось улучшить ряд характеристик монокристаллов, которые являются неотъемлемым элементом в лазерной технике коммерческого и военного назначения, интегральной оптике и фотонике", - говорится в сообщении.

Монокристаллы выращиваются в виде слитков, из которых затем изготавливают оптические элементы для дальнейшего применения, например, для преобразования длины волны излучения в мощных лазерах.

Однако современные способы обработки материалов неизбежно формируют нарушенный приповерхностный слой с дефектами и загрязнениями, и в итоге при воздействии высокоинтенсивного лазерного излучения современные нелинейно-оптические монокристаллы разрушаются всего за несколько дней рабочего времени.

Исследователи предложили использовать для обработки монокристаллов газовый ионно-кластерный пучок - скопление ионизированных атомов, удерживающихся вместе слабыми силами межатомного взаимодействия.

Отмечается, что первоначально этот метод предложили в 1990-е годы японские ученые для обработки полупроводников и металлов.

Чтобы усовершенствовать этот метод, новосибирские ученые сконструировали универсальный стенд КЛИУС, аналоги которого есть только в Москве, а также в США и Японии.

Используя стенд, можно удалять нарушенный приповерхностный слой монокристаллов, и хотя вследствие обработки кластерные ионы формируют новый нарушенный слой, он в десятки раз тоньше исходного. Кроме того, такой способ позволяет снижать шероховатость поверхности образцов.

В перспективе ученые рассчитывают не просто улучшать характеристики монокристаллов, но и разработать способ получения идеальных поверхностей оптических материалов, который позволит значительно увеличить срок их службы.

Новосибирск

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