СК начал проверку информацию о нападении стаи собак на ребенка на Камчатке

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Следователи начали проверку по сообщению местных СМИ о нападении стаи бродячих собак на малолетнюю девочку, сообщает в среду Следственное управление СКР по Камчатскому краю.

"Согласно сообщения, 28 ноября в городе Вилючинск стая бродячих собак напала на школьницу", - говорится в сообщении.

По результатам проверки ведомство примет процессуальное решение.

"В том числе будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за организацию комплекса мероприятий по отлову бродячих животных на территории Вилючинска", - отмечают в СКР