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Задравшего мужчину медведя-шатуна застрелили в Иркутской области

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Медведя-шатуна, который в понедельник убил мужчину в поселке Витимский Иркутской области, застрелили, сообщила в среду пресс-служба главного управления МВД по региону.

"Предполагая, что медведь может вернуться на место происшествия, полицейские и местные жители выставили пост у дома погибшего и установили там приманку. Около семи утра хищник был вновь обнаружен на веранде жилища и обезврежен путем применения огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, жертвой хищника стал 66-летний местный житель, живущий на окраине поселка. Мужчина вышел из дома на звуки из сарая. Тогда медведь на него и напал.

По данным полиции, для поиска зверя было организовано круглосуточное дежурство полицейских и охотников-промысловиков. Накануне днем при обследовании прилегающей местности в 500 метрах от поселка была найдена так называемая лежка медведя, однако услышав человеческие шаги, он успел уйти.

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