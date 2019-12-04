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Сотрудница банка и ее сын попались на краже у пенсионера 8 млн рублей в Москве

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Полицейские задержали сотрудницу банка и ее сына, которые пытались украсть 8 млн рублей у 83-летнего москвича, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Оперативниками уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве во взаимодействии со службой безопасности одного из крупных банков установлены и задержаны двое подозреваемых в попытке хищения денежных средств у пожилого мужчины", - сказала Волк.

Она пояснила, что 83-летний москвич подал заявление о пропаже около 8 млн рублей с банковского счета. После оперативно-розыскных мероприятий полицейскими были задержаны сотрудница банка и ее сын.

Как выяснилось, женщина вошла в автоматизированную систему банка и провела операцию по смене владельца расчетного счета. Обналичить все средства пенсионера не получилось по независящим от нее причинам.

"При обыске по месту жительства задержанных полицейские изъяли денежные средства в размере 7,5 млн рублей, происхождение которых устанавливается", - сообщила представить МВД.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и 158 УК РФ (кража). Судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Москва

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