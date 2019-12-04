Суд засекретил миллиардный иск Минобороны к структуре АФК "Системы"

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Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы присвоил гриф "совершенно секретно" иску Минобороны РФ к АО "РТИ" о взыскании 4,3 млрд рублей и расторжении госконтракта, следует из определения суда, размещенного на сайте.

Суд назначил рассмотрение дела в закрытом заседании на 4 марта 2020 года. В документе говорится, что от АО "РТИ" поступили документы, имеющие гриф "совершенно секретно". С учетом доводов "РТИ" со ссылками на нормы федерального закона "О Государственной тайне", дело подлежит рассмотрению в закрытом режиме, отмечается в определении суда.

"РТИ" - крупнейший частный российский научно-производственный холдинг, в состав которого входят 20 производственных предприятий, научно-исследовательских и проектных институтов, расположенных в Москве, Саранске, Зеленограде, Дубне, Нижнем Новгороде и Владивостоке.

Основные компетенции холдинга включают в себя разработку, производство и поставку сложных технологических решений, таких как радиолокационные системы, комплексные системы автоматизированного управления и ситуационные центры, средства связи, электронные приборы, микро- и наноэлектронику. Входит в АФК "Система".