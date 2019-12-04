Ученый предположил, что белый медведь с надписью "Т-34" на спине сможет сам очистить мех

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - В институте биопроблем Севера Дальневосточного отделения (ДВО) РАН считают, что замеченный на Чукотке белый медведь с надписью "Т-34" на спине переживет этот инцидент без последствий для здоровья и сможет самостоятельно очистить шкуру.

"Если это обычная краска, то искупается и ототрется о снег, ничего страшного... Хотя первое время тюленей ему ловить будет трудновато", - написал в фейсбуке старший научный сотрудник Лаборатории экологии млекопитающих Института биологических проблем Севера ДВО РАН Анатолий Кочнев.

Кроме того, ученый смонтировал видео из собственных съемок белых медведей, сделанных в 2019 году, где он показывает, как животные в дикой природе чистят испачканную белую "шубу". "Этот ролик я сделал ради того, чтобы успокоить всех добрых самаритян, которые волнуются о судьбе белого медведя "Т-34". Шутка, конечно, очень некрасивая по отношению к хищнику, символизирующему чистоту Арктики. Но и с голода от этого он ни в коем случае не умрет, потому что пачкаться белые медведи умеют и покруче (...). Но при этом дружат с гигиеной и красоту наводить умеют", - отмечает Кочнев.

Ранее видео с медведем "Т-34" опубликовал живущий на Чукотке сотрудник Всемирного фонда дикой природы (WWF) Сергей Кавры. Эколог, комментируя запись, отметил, что животное из-за нанесенной надписи может погибнуть. "Он же не сможет охотиться незаметно! От голода начнёт отбирать добычу, погибнет сам или других покалечит. В села начнет заходить", - написал Кавры.

Белый медведь занесен в Международную красную книгу и Красную книгу РФ. По данным ученых, мировая популяция белых медведей насчитывает до 30 тыс. особей. Больше половины этих хищников обитает в Канаде, остальные - в арктической части России, США, в Гренландии и Норвегии.

Специалисты полагают, что на сокращение численности полярных медведей влияет изменение климата на планете, которое приводит к сокращению арктических льдов - основного места их обитания, а также браконьерство и загрязнение Севера.