Поиск

Ученый предположил, что белый медведь с надписью "Т-34" на спине сможет сам очистить мех

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - В институте биопроблем Севера Дальневосточного отделения (ДВО) РАН считают, что замеченный на Чукотке белый медведь с надписью "Т-34" на спине переживет этот инцидент без последствий для здоровья и сможет самостоятельно очистить шкуру.

"Если это обычная краска, то искупается и ототрется о снег, ничего страшного... Хотя первое время тюленей ему ловить будет трудновато", - написал в фейсбуке старший научный сотрудник Лаборатории экологии млекопитающих Института биологических проблем Севера ДВО РАН Анатолий Кочнев.

Кроме того, ученый смонтировал видео из собственных съемок белых медведей, сделанных в 2019 году, где он показывает, как животные в дикой природе чистят испачканную белую "шубу". "Этот ролик я сделал ради того, чтобы успокоить всех добрых самаритян, которые волнуются о судьбе белого медведя "Т-34". Шутка, конечно, очень некрасивая по отношению к хищнику, символизирующему чистоту Арктики. Но и с голода от этого он ни в коем случае не умрет, потому что пачкаться белые медведи умеют и покруче (...). Но при этом дружат с гигиеной и красоту наводить умеют", - отмечает Кочнев.

Ранее видео с медведем "Т-34" опубликовал живущий на Чукотке сотрудник Всемирного фонда дикой природы (WWF) Сергей Кавры. Эколог, комментируя запись, отметил, что животное из-за нанесенной надписи может погибнуть. "Он же не сможет охотиться незаметно! От голода начнёт отбирать добычу, погибнет сам или других покалечит. В села начнет заходить", - написал Кавры.

Белый медведь занесен в Международную красную книгу и Красную книгу РФ. По данным ученых, мировая популяция белых медведей насчитывает до 30 тыс. особей. Больше половины этих хищников обитает в Канаде, остальные - в арктической части России, США, в Гренландии и Норвегии.

Специалисты полагают, что на сокращение численности полярных медведей влияет изменение климата на планете, которое приводит к сокращению арктических льдов - основного места их обитания, а также браконьерство и загрязнение Севера.

Чукотка

Новости

МИД РФ пообещал ответ на высылку дипломатов из Германии

Суд засекретил миллиардный иск Минобороны к структуре АФК "Системы"

Суд засекретил миллиардный иск Минобороны к структуре АФК "Системы"

Патриарх Кирилл усмотрел опасные тенденции в законопроекте о домашнем насилии

Кремль отверг причастность России к убийству в Берлине

Банкротство "Трансаэро"

"Ъ" сообщил о заседании по первому делу в связи с банкротством "Трансаэро"

"Ъ" сообщил о заседании по первому делу в связи с банкротством "Трансаэро"

Пять топ-менеджеров "Магнита" уволились из компании

Пять топ-менеджеров "Магнита" уволились из компании

При задержании стрелка в Перми ранен сотрудник Росгвардии

При задержании стрелка в Перми ранен сотрудник Росгвардии

СКР задержал полицейских, подозреваемых в избиении очевидца преступления в Приморье

Житель Перми открыл огонь по прохожим из окна квартиры

Мост рухнул в Иркутской области из-за груженной лесом фуры

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');