Экс-глава миграционной службы на Алтае получил семь лет колонии за взятку

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Суд вынес приговор бывшему врио начальника управления ФМС по Алтайскому краю и Республике Алтай Александру Жданову по делу о получении взятки. Об этом сообщает пресс-центр следственного управления СКР по Алтайскому краю в среду.

Жданов признан виновным по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и приговорен к семи годам колонии строгого режима с лишением права занимать определенные должности сроком на 5 лет и лишением специального звания - полковник внутренней службы. Кроме того, он оштрафован на более чем 1,5 млн рублей.

Установлено, что с декабря 2014 по декабрь 2016 года Жданов получил лично взятку в крупном размере - деньги и иконы от директора филиала паспортно-визового центра Дмитрия Музалевского, который оказывал информационные и консультационные услуги в сфере миграции. Жданов давал указания подчиненным сотрудникам предлагать заказчикам обращаться за предоставлением этих услуг только к Музалевскому, говорится в сообщении. Кроме того, Жданов распорядился организовать обучение сотрудников Музалевского.

Преступление обнаружили сотрудники УФСБ РФ по Алтайскому краю.

Ранее, в мае 2018 года, суд признал Музалевского виновным в мошенничестве и назначил ему три года лишения свободы условно. С него также взыскали 1,7 млн рублей.