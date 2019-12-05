Снежные гуси впервые прилетели на Южные Курилы

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Ученые Курильского государственного заповедника в конце ноября на юге острова Кунашир встретили снежных гусей, которые впервые прилетели на Южные Курилы, сообщает в четверг пресс-служба заповедника.

Сотрудники заповедника встретили птиц вида белый гусь (Snow Goose - снежный гусь) на полуострове Весловский в Сахалинской области. "До 2019 года встреч белого гуся на о. Кунашир не было", - говорится в сообщении.

26 ноября 2019 года сотрудники заповедника увидели стаю из 10 гусей на берегу одного из озёр на Весловском. "В период отлива на этом озере скапливается множество водоплавающих птиц: лебеди-кликуны, чёрная казарка, кряква, чирок-свистунок, свиязь, шилохвость и другие виды. Гуси в таком окружении чувствовали себя в безопасности", - сообщает пресс-служба.

Птицы очень спокойно отреагировали на приближение человека с фотокамерой и позволили сделать серию фотоснимков. По данным пресс-службы, пернатые гости сделали остановку на Кунашире, чтобы "отдохнуть и подкрепить свои силы". Ученые заповедника предположили, что, возможно, эта группа гусей отбилась от стаи и полетела вместе с другими гусеобразными, которые направляются на зимовку в Японию, Китай или Корею. По заключению ученых, залетевшие на Кунашир гуси, судя по окраске оперения птиц, - молодые особи.

Гнездовой ареал снежных гусей довольно обширный и охватывает арктические тундры крайнего Северо-Востока Азии и Северную Канаду, на Дальнем Востоке - остров Врангеля и западные участки северного побережья Чукотского полуострова (низовья рек Чукочья и Чаун), о. Айон. Зимуют эти птицы на юго-западе Канады и западе США, редко - в Японии, Китае и на Корейском полуострове. Осенняя миграция гусей начинается в конце августа.

В России разлетающихся с острова Врангеля на зимовку птиц удавалось обнаружить на огромной территории от Байкала до Южного Приморья, отмечает пресс-служба заповедника. "А вот встретить белого гуся на Командорских, Курильских островах и Сахалине – большая редкость", - подчеркивается в сообщении.

В период зимовок молодые гуси (в возрасте 1,5-3,5 лет) образуют пары, которые сохраняют верность до конца жизни (20-30 лет). Вид внесён в Красную книгу РСФСР в 1983 году.