Доля активных читателей в России за десять лет выросла почти вдвое

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Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Книжный рынок в России за последние три года вырос, сообщил во время заседания Российского книжного союза его президент Сергей Степашин.

"Книжный рынок растет уже третий год, причем темпами 6-7% в год. Нам кажется, что мы переломили тенденцию натурального падения отрасли", - сказал Степашин.

"Доля активных читателей выросла и стабилизировалась на уровне 53-55%. Еще десять лет назад эта цифра была на уровне 27-30%, а ещё 10 лет назад эта цифра была 21%", - сказал Степашин, добавив, что в последние годы выросла доля молодых читателей.

Степашин вместе с тем отметил снижение числа покупателей книг. "С 2010 по 2018 год в городах с населением до 100 тыс. чел мы потеряли около 6 млн покупателем, 36%", - рассказал он.