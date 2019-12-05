Российский суд вынес приговор гражданину РФ по возбужденному в Латвии делу

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Россиянин осужден на родине по материалам уголовного дела, возбужденного против него в Латвии, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре России в четверг.

Как рассказали в надзорном ведомстве, Краснинский районный суд Смоленской области признал Виталия Халеева виновным "в незаконном приобретении, хранении и перевозке травматического огнестрельного оружия и патронов к нему".

Уголовное дело в отношении Халеева расследовалось в Латвии. В 2018 году стало известно, что он находится на территории России. Тогда Генпрокуратура Латвии обратилась в российское надзорное ведомство. В соответствии с договором между двумя странами о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам материалы дела Халеева с поручением об уголовным преследовании были переданы Латвией российской стороне.

Российский суд приговорил Халеева к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и 90 тыс. рублей штрафа.