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Пресс-служба волгоградского губернатора опровергла рост его оклада до 410 тыс. рублей

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Информация о повышении заработной платы губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, которая появилась в телеграм-каналах в четверг, не соответствует действительности, сообщили журналистам в пресс-службе главы региона.

"Никакого изменения заработной платы высшего должностного лица региона не происходило и не запланировано. В настоящий момент в Волгоградской области действует мораторий на индексацию заработной платы госслужащим, в том числе и высшему должностному лицу", - заявил представитель губернатора.

Он отметил, что данная норма закреплена законодательным актом и регулярно продляется, последний раз - до конца 2020 года.

В телеграм-канале "Территория здравого смысла" в четверг появилась информация о том, что "сегодня губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым подписано распоряжение о назначении себе оклада в сумме 410 000 рублей в месяц".

При этом отмечается, что "зарплата Андрея Бочарова, без премий и доплат, в 14 раз превысит средний заработок обычного волгоградца".

Волгоградская область Андрей Бочаров

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