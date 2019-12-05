Осужденный пожизненно экс-милиционер признался в убийстве студентки в 2004 году

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Бывшему сотруднику петербургской милиции Олегу Тену, отбывающему пожизненный срок за убийство двух девушек, предъявлено обвинение в еще одном убийстве, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления СКР.

Отмечается, что спустя 15 лет мужчина признался в убийстве 18-летней студентки, совершенном в 2004 году с особой жестокостью.

Следствие выяснило, что к этому преступлению причастен 44-летний уроженец Узбекистана, бывший сотрудник милиции Тен, который тогда занимался в Петербурге частным извозом. Девушка была убита в его машине около дома по улице Софьи Ковалевской, с места преступления Тен скрылся.

Сейчас экс-милиционер отбывает пожизненное наказание за убийство двух жительниц Петербурга в декабре и июле 2005 года.

Как сообщалось, 21 июля 2005 года милиционер, проиграв зарплату в игровых автоматах, решил ограбить незнакомую хорошо одетую девушку. Когда она вошла в подъезд, мужчина затащил ее на черную лестницу и потребовал деньги. Получив отказ, Тен несколько раз ударил жертву ножом и скрылся с места происшествия с ее вещами.

11 декабря 2005 года Тен, ехавший на служебной машине, решил подвезти девушку. Когда она села в машину, мужчина напал на нее и нанес около 30 ножевых ранений. Тело девушки он вбросил на обочину дороги. 12 января 2006 года экс-милиционер был задержан и дал признательные показания.

В 2007 году Петербургский городской суд приговорил Тена к пожизненному заключению. По данным СКР, он отбывает наказание в колонии особого режима в Ямало-Ненецком автономном округе.