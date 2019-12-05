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Госдума предложит конфисковывать имущество у наркоторговцев и их близких

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - В комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции разрабатывают законопроект об изъятии в пользу государства легализованному от торговли наркотиков имуществу осужденных дилеров.

Под действие закона могут подпасть как сами наркоторговцы, так и их близкие. "Мы сейчас активно работаем над тем, чтобы имущество наркодилеров было конфисковано, именно то имущество, которое было арестовано, оно должно быть обращено в пользу государства", - сообщил председатель комитета Василий Пискарёв журналистам в четверг.

Депутат пояснил, что в разрабатываемом законопроекте по аналогии с законом о конфискации в пользу государства имущества осуждённых за коррупцию имущество осужденных за наркоторговлю также может быть изъято, независимо от того, где оно легализовано.

Также по аналогии с законом о коррупционерах имущество может быть изъято у других, связанных с наркоторговцем людях, в частности у их родственников, если собственник этого имущества не доказал его происхождение.

"Мы должны добиться того, чтобы выбить из-под наркодилеров основы получения прибыли, поскольку ее часть идет на совершение коррупционных преступлений, эти средства также могут использоваться для финансирования террористической деятельности", - подчеркнул Пискарёв.

Он сообщил, что соответствующий законопроект сейчас в стадии разработки, комитет может внести его в Госдуму в весеннюю сессию.

Госдума Василий Пискарев

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