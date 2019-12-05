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Председатель ОНК Якутии арестована по обвинению в мошенничестве

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Якутский городской суд арестовал председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Якутии Марину Семенову, которой вменяют несколько эпизодов мошенничества, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Там отметили, что постановление об аресте на срок до 27 января 2020 года включительно пока не вступило в законную силу.

Как сообщалось, 4 декабря Семенову задержали по делу, возбужденному по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Следователи считают, что глава республиканской ОНК обманом завладела деньгами трех человек, пообещав им помощь в условно-досрочном освобождении из мест лишения свободы, а также в снятии для граждан СНГ запрета на въезд в Россию.

ОНК занимается контролем за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания.

Якутия ОНК

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