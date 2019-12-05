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"Бабушки на час" попросили Путина о возможности создания волонтерских проектов без НКО

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин обещает рассмотреть идею создания волонтерских проектов и подачи заявки от имени физических лиц без образования некоммерческой организации. С такой просьбой в ходе встречи с лидерами волонтерского движения к нему обратилась "серебряный волонтер", автор проекта "Бабушка на час" Вера Лазарева.

"Мне нужно, чтобы бабушки и дедушки могли писать свои проекты не только от НКО и реализовывать свои проекты. Это такой пласт движения людей с хорошим сердцем, поэтому рассмотрите вопрос, поддержите нас", - обратилась она к Путину.

"Хорошо, вы правы абсолютно, - сказал в ответ российский лидер. - Таких нюансов не чувствуешь из Москвы".

Волонтер рассказала президенту, что в ее организации работают уже более 5 тыс. человек в 32 муниципалитетах Волгоградской области. Все они входят в центр "серебряного волонтерства". "Нас очень много и мы очень много проектов реализуем - социальных, нужных. Я думаю, что мы в нашей стране еще очень пригодимся (. . .), - сказала Лазарева. - Но знаете, не каждый волонтер в серебряном возрасте может открыть НКО и реализовать свой проект, везде какие-то цензы существуют".

Рассказывая о своих проектах, Лазарева сообщила Путину, что "бабушки на час" работают в детских домах. "Мы приходим на час или на два, там все есть, только бабушек нет. Мне сейчас что нравится, сейчас и дедушки уже к нам подошли", - рассказала Лазарева, добавив, что добровольцы учат детей готовить еду, обучают их языкам, вязанию.

Владимир Путин

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