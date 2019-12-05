Суд в Москве оправдал адвоката Лебедева по делу о подложной медсправке клиентки

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы вынес оправдательный приговор адвокату Александру Лебедеву, он обвинялся в воспрепятствовании осуществлению правосудия. Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ольга Бондаренко.

В середине декабря 2017 года адвокату предъявили обвинение в предоставлении заведомо подложной медицинской справки своей подзащитной Екатерины Краснихиной на суде об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу в связи с нарушением ею условий домашнего ареста.

Женщине была изменена мера пресечения, ее поместили в СИЗО, однако через несколько дней это решение отменили как неправосудное.

В мае 2018 года, за три дня до окончания расследования, Лебедеву было предъявлено новое обвинение - уже в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 294 УК РФ (вмешательство в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия). В августе того же года дело поступило на рассмотрение в Тверской районный суд Москвы, судья которого постановил вернуть дело в прокуратуру.

Поводом послужило то, что обвинительное заключение, по мнению судьи, было утверждено ненадлежащим субъектом. Впоследствии замгенпрокурора обратился в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда. Она сочла представление обоснованным и удовлетворила его, посчитав, что не было нарушений при утверждении обвинительного заключения по делу Лебедева.