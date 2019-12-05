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Фонд национального благосостояния в ноябре снизился на 3,4 млрд рублей

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 декабря 2019 года составил 7 трлн 946 млрд 215,6 млн рублей, или 7,3% ВВП, что эквивалентно $124,001 млрд, говорится в сообщении Минфина РФ.

Месяцем ранее, на 1 ноября, объем ФНБ составлял 7 трлн 949 млрд 611,2 млн рублей, что эквивалентно $124,459 млрд. Таким образом, за ноябрь его объем сократился на 3,4 млрд рублей.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 декабря размещено $45 млрд 307,3 млн, 39 млрд 003,3 млн евро, 7 млрд 642,1 млн фунтов стерлингов.

На депозитах в ВЭБе размещено 588,738 млрд рублей, в евробонды Украины - $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 197,130 млрд рублей и $4,113 млрд. В привилегированные акции кредитных организаций размещено 278,992 млрд рублей, на депозитах в ВТБ и Газпромбанке для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов - 138,434 млрд рублей.

Объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 6 трлн 287,087 млрд рублей, или $98,110 млрд (5,8% ВВП).

В ноябре средства ФНБ на 120,5 млн рублей были размещены на депозит в ВЭБ.РФ, открытый в 2017 году для финансирования проекта "Строительство нового аэропортового комплекса "Центральный" (г. Саратов)".

ВЭБ.РФ в прошлом месяце досрочно возвратил с депозитов часть средств, размещенных в 2016-2019 годах для финансирования покупки и лизинга вагонов Московского метро (КЖЦ-1 и КЖЦ-2) на 96,1 млн рублей и 99,7 млн рублей. Из этих средств 40,1 млн рублей были конвертированы в 0,49 млн фунтов стерлингов.

В ноябре 4 млрд рублей средств фонда были размещены в облигации госкомпании "Российские автомобильные дороги" для финансирования проекта "Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)"; 4,055 млрд рублей - в привилегированные акции ОАО "РЖД" для финансирования проекта "Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей".

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанная в доллары США, за период с 15 декабря 2018 года по 30 ноября 2019 года составила $648,5 млн, что эквивалентно 41,554 млрд рублей.

Курсовая разница от переоценки средств фонда с 1 января по 30 ноября составила минус 207,254 млрд рублей, в том числе: по остаткам средств на счетах в иностранной валюте в Банке России - минус 168,921 млрд рублей, по средствам, размещенным в евробонды Украины - минус 16,167 млрд рублей, по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается правительством РФ - минус 22,166 млрд рублей.

В ноябре в федеральный бюджет были зачислены доходы от размещения средств ФНБ в привилегированные акции банков на сумму 3,781 млрд рублей, что эквивалентно $58,9 млн, на депозитах в ВЭБ.РФ - 112 млн рублей, что эквивалентно $1,76 млн, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 1,627 млрд рублей, что эквивалентно $25,38 млн.

Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, с начала 2019 года составил 47,209 млрд рублей, что эквивалентно $720 млн.

Минфин ФНБ

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