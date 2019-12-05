ДТП с 13 машинами в Петербурге спровоцировал пьяный водитель на подменном автомобиле

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Массовое ДТП с участием 13 автомобилей в Выборгском районе Петербурга произошло по вине водителя подменного автомобиля, а не машины для тест-драйва, уточнил отдел пропаганды УГИБДД региона в четверг.

По данным инспекции, за рулем подменного автомобиля Audi находился 42-летний мужчина.

"Водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Это подтверждено проведенным освидетельствованием (0,518 мг/л)", - сообщили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что около 09:50 на Выборгском шоссе автомобиль Audi А7, двигаясь во втором ряду, совершил столкновение со стоящим перед пешеходным переходом автомобилем Mercedes. Далее Audi наехала на препятствие, выехала на газон разделительной полосы и по касательной задела 13 машин, следует из сообщения ГИБДД.

По данным ГИБДД, пострадали двое - водитель и пассажир Audi, они получили травмы средней степени тяжести. По данному факту проводится проверка.

Первоначально сообщалось, что за рулем машины для тест-драйва была женщина.