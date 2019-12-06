Пропавший в Екатеринбурге арбитражный управляющий найден убитым

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Обнаружено тело, предположительно, арбитражного управляющего, пропавшего в Екатеринбурге в конце ноября, скорее всего, он был убит.

"Личность установлена предварительно, его тело пока не опознано", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления СКР по Свердловской области.

Там отметили, что возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Следователи рассматривают различные версии случившегося, в том числе, связанные с профессиональной деятельностью арбитражного управляющего. Назначены экспертизы.

Как сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, тело мужчины с признаками криминальной смерти обнаружил в Орджоникидзевском районе города местный житель, выгуливавший собаку.

По данным СМИ, арбитражный управляющий пропал в Екатеринбурге в конце ноября.