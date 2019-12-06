"Ъ" сообщил о деле против сотрудника ФСБ о хищении при обустройстве погранзастав

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Следственный комитет России (СКР) расследует хищение нескольких сотен миллионов рублей, выделенных на строительство пограничных сооружений, включая посты, заставы и переходы. Об этом в пятницу сообщает газета "Коммерсантъ".

По данным издания, обвинения в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий уже выдвинуты против Юрия Сулина - заместителя начальника управления капитального строительства (УКС) службы обеспечения деятельности ФСБ. По данным следствия, он не проконтролировал исполнение нескольких контрактов на строительство объектов, в том числе в рамках федеральной целевой программы "Государственная граница Российской Федерации (2012–2020 годы)", на которую выделено 134 млрд руб. УКС выплатило подрядчикам 657,989 млн руб. за работы, которые не были завершены, также были случаи переплаты.

Как сообщил источник "Ъ" в силовых структурах, действия Сулина и других фигурирующих в деле неустановленных лиц могли нанести ущерб, по сумме эквивалентный строительству двух новых погранзастав. Отмечается, что стоимость возведения одной погранзаставы в рамках федеральной программы оценивается примерно в 300 млн рублей.

Сулин находится под домашним арестом. Ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы. Сам Сулин просил применить в его отношении более мягкую меру пресечения, чтобы он мог содержать семью и обратиться к директору ФСБ Александру Бортникову, генпрокурору Юрию Чайке и председателю СКР Александру Бастрыкину.

"Ъ", что уголовное дело в отношении Сулина стало частью большого расследования, инициированного руководством ФСБ в отношении командования управления капитального строительства. Ранее по другому делу были осуждены руководители УК "Инвест-Виктория" Михаил Лягин и Андрей Симонов, а также экс-глава ФГУП "Кавказский военно-строительный отдел" ФСБ Сергей Совертокин и заместитель начальника УКС Анатолий Наумов.

Лягин и Симонов похитили 391 млн рублей из аванса за строительство второй и третьей очередей жилого квартала в Сочи и получили по четыре года заключения за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ) и отмывание средств (ст. 174.1 УК РФ). Совертокин также получил четыре года заключения за превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Наумов, который, по словам осужденных, за деньги обеспечивал им общее покровительство, осужден на пятилетний срок.

"Ъ" напоминает, что в декабре 2017 года экс-глава Росграницы Дмитрия Безделова был приговорен к девяти годам заключения за хищение около 500 млн рублей, предназначенных для строительства пограничных переходов, а сейчас против него выдвинуты новые обвинения.