Экс-глава Щелковского района Подмосковья задержан из-за взятки

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Бывший замминистра транспорта Московской области Алексей Валов задержан по подозрению во взяточничестве в бытность главой администрации Щелковского района, ему предъявлено обвинение.

"Бывшему главе Щелковского муниципального района предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ)", - сказала "Интерфаксу" в пятницу представитель областного главка Следственного комитета Ольга Врадий.

По данным следствия, в 2017 году обвиняемый, "занимая должность главы Щелковского муниципального района, получил от своей подчиненной взятку в виде предоставления имущественных прав на автомобиль марки Mercedes-Benz стоимостью более 6 млн рублей, из которых половина суммы и страховые премии в размере 241 тыс. рублей оплачены подчиненной за общее покровительство и попустительство по службе".

Врадий не назвала имени обвиняемого, однако, согласно открытым данным, в 2017 году пост главы Щелковского района Подмосковья занимал Валов.

Представитель главка СКР отметила, что сегодня суд по ходатайству следствия решит вопрос об избрании фигуранту дела меры пресечения.

По данным СМИ, Валов, 1958 года рождения, был назначен руководителем Щелковского района в 2014 году, заместителем министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области он стал весной 2019 года, а в ноябре уволился с этого поста.