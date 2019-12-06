Поиск
Важно 10:41
Студент ВШЭ Егор Жуков получил три года условно

Пензенского педофила осудили на 10 лет за надругательства над тремя девочками

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Пензенской области приговорил к длительному сроку заключения местного жителя за сексуальные преступления в отношении трех маленьких девочек.

Следственное управление СКР по региону сообщает в пятницу, что в начале августа в Лунинском районе пьяный 31-летний мужчина пришел в шалаш, где играли три девочки в возрасте 4, 7 и 9 лет и надругался над ними.

Действия фигуранта квалифицированы судом по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Ему назначено десять лет колонии строгого режима и 1,5 года ограничения свободы.

Пензенская область

Новости

Ракета "Союз" с грузовиком "Прогресс" стартовала с Байконура к МКС

Россия закупила еще одно незарегистрированное лекарство для детей

Дело Егора Жукова

Изъятую у Жукова фигурку лягушек уничтожат по решению суда

Протесты в Москве

Толкнувший полицейского фигурант "дела 27 июля" Чирцов получил год колонии

Протесты в Москве

Фигурант "дела 27 июля" Новиков получил штраф за применение насилия к полицейскому

Фигурант "дела 27 июля" Новиков получил штраф за применение насилия к полицейскому
Дело Егора Жукова

Студент Жуков не счел условный срок "окончательной победой"

Дело Егора Жукова

Глава СПЧ назвал приговор студенту ВШЭ Жукову сбалансированным

Дело Егора Жукова

Студент ВШЭ Жуков получил три года условно по обвинению в экстремистских призывах

Студент ВШЭ Жуков получил три года условно по обвинению в экстремистских призывах

"Ъ" сообщил о деле против сотрудника ФСБ о хищении при обустройстве погранзастав

Экс-глава Щелковского района Подмосковья задержан из-за взятки

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');