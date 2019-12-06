Пензенского педофила осудили на 10 лет за надругательства над тремя девочками

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Пензенской области приговорил к длительному сроку заключения местного жителя за сексуальные преступления в отношении трех маленьких девочек.

Следственное управление СКР по региону сообщает в пятницу, что в начале августа в Лунинском районе пьяный 31-летний мужчина пришел в шалаш, где играли три девочки в возрасте 4, 7 и 9 лет и надругался над ними.

Действия фигуранта квалифицированы судом по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Ему назначено десять лет колонии строгого режима и 1,5 года ограничения свободы.