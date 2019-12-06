Поиск

В Калининграде зафиксирована массовая гибель лебедей

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В Калининграде на озерах Верхнее и Лесное произошло массовое отравление лебедей.

Руководитель реабилитационного центра для птиц "Биосфера Балтики" Юлия Садовская сообщила, что в различные ветеринарные клиники города люди и сотрудники МЧС привозят лебедей с явными признаками отравления.

"На этот момент погибло семь птиц, еще нескольких мы пытаемся спасти. Первые вскрытия водоплавающих показывают, что предположительно они были отравлены гемолитическим ядом, который используют для борьбы с грызунами", - рассказала Садовская.

Она отметила, что окончательный диагноз будет поставлен через несколько дней после более углубленного анализа. По ее словам, уже можно говорить, что все погибшие лебеди имели нормальные показатели развития и не являлись носителями инфекционных заболеваний.

"Мы пытаемся поднять на ноги общественность Калининграда и призвать людей к бдительности и ответственности за птиц, оставшихся на зимовку на водоемах города. Мы разрываемся между клиниками в попытках спасти умирающих лебедей. Надеемся, что и полиция не останется в стороне от этого вопиющего факта умышленного отравления водоплавающих", - заключила Садовская.

Калининград

Новости

Вильфанд назвал 2019 год самым теплым в РФ за всю историю наблюдений

Кремль выступил против преследования россиян Штатами в свете новых санкций

Фигуранта "московского дела" Емельянова приговорили к 2 годам условно

Фигуранта "московского дела" Емельянова приговорили к 2 годам условно
Убийство главы центра "Э" Ингушетии в Москве

По делу об убийстве главы ингушского центра "Э" задержали шесть человек

По делу об убийстве главы ингушского центра "Э" задержали шесть человек

Ракета "Союз" с грузовиком "Прогресс" стартовала с Байконура к МКС

Россия закупила еще одно незарегистрированное лекарство для детей

Россия закупила еще одно незарегистрированное лекарство для детей
Дело Егора Жукова

Изъятую у Жукова фигурку лягушек уничтожат по решению суда

Протесты в Москве

Толкнувший полицейского фигурант "дела 27 июля" Чирцов получил год колонии

Протесты в Москве

Фигурант "дела 27 июля" Новиков получил штраф за применение насилия к полицейскому

Фигурант "дела 27 июля" Новиков получил штраф за применение насилия к полицейскому
Дело Егора Жукова

Студент Жуков не счел условный срок "окончательной победой"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');