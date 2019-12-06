В Калининграде зафиксирована массовая гибель лебедей

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В Калининграде на озерах Верхнее и Лесное произошло массовое отравление лебедей.

Руководитель реабилитационного центра для птиц "Биосфера Балтики" Юлия Садовская сообщила, что в различные ветеринарные клиники города люди и сотрудники МЧС привозят лебедей с явными признаками отравления.

"На этот момент погибло семь птиц, еще нескольких мы пытаемся спасти. Первые вскрытия водоплавающих показывают, что предположительно они были отравлены гемолитическим ядом, который используют для борьбы с грызунами", - рассказала Садовская.

Она отметила, что окончательный диагноз будет поставлен через несколько дней после более углубленного анализа. По ее словам, уже можно говорить, что все погибшие лебеди имели нормальные показатели развития и не являлись носителями инфекционных заболеваний.

"Мы пытаемся поднять на ноги общественность Калининграда и призвать людей к бдительности и ответственности за птиц, оставшихся на зимовку на водоемах города. Мы разрываемся между клиниками в попытках спасти умирающих лебедей. Надеемся, что и полиция не останется в стороне от этого вопиющего факта умышленного отравления водоплавающих", - заключила Садовская.