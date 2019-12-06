В крымском аэропорту задержали пьяного жителя Урала, обматерившего полицейских

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Транспортная полиция задержала в аэропорту "Симферополь" жителя Свердловской области, который напился в ожидании самолета, не попал на рейс и обругал полицейских, сообщила пресс-служба Крымского линейного управления МВД РФ на транспорте в пятницу.

Как отмечается в пресс-релизе, мужчина выпивал в кафе в ожидании посадки в самолет. Услышав объявление о начале посадки, пассажир попытался пройти паспортный контроль, но его не пустили на рейс сотрудники службы авиационной безопасности. Житель Урала после этого отправился обратно в кафе, где его остановили полицейские. Мужчина нецензурно обругал сотрудников МВД, после чего был задержан.

Дебошира доставили в дежурную часть линейного подразделения МВД, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

На 37-летнего жителя Свердловской области завели административное дело по статье 20.21 КоАП России "появление в общественных местах в состоянии опьянения" (влечет от 500 до 1,5 тыс. рублей штрафа или до 15 суток административного ареста).

Кроме того, следователи решают вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела по статье 319 УК РФ "оскорбление представителя власти". Ее санкция - до 40 тыс. рублей штрафа, либо до 360 часов обязательных работ, либо до одного года исправительных работ.